코로나19의 미래를 그리는 시뮬레이션 결과가 쏟아지고 있다. 국내 연구팀이 수행한 시뮬레이션 작업에 따르면, 별다른 방역 조치가 없으면 6월1일 하루 신규 확진자가 90만명에 달했다. 사회적 거리두기가 느슨해질 경우 확진자가 폭증할 수 있다.

ⓒAP Photo4월1일 영국 런던에서 의료진이 코로나19 환자를 이송하고 있다.

미국과 영국이 방역 노선을 변경한 건 거의 비슷한 시기였다. 양국은 3월 중순을 기점으로 그동안 미온적인 태도를 버리고 적극적인 방역 조치를 도입했다. 정책 변화의 배경으로 보고서 하나가 꼽힌다. 임페리얼칼리지 런던의 코로나19 대응팀(이하 임페리얼칼리지 대응팀)이 발표한 ‘코로나19 치사율과 의료 수요를 낮추기 위한 비약물적 중재의 영향(Impact of non-pharmaceutical interventions to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand)’이라는 보고서다.

더보기

최신호 기사는 종이책 정기독자만 볼 수 있습니다. 모바일, PC 이북 구매자는 보실 수 없습니다.



정기독자는 로그인을 해주시고 인증 절차를 거치면 최신호 기사를 바로 볼 수 있습니다. 정기독자가 아닌 분은 이번 기회에 <시사IN> 을 구독, 후원을 해 보세요. 독립언론을 함께 만드는 자부심을 느낄 수 있습니다. ×

저작권자 © 시사IN 무단전재 및 재배포 금지